Fórmula 1: Leclerc supera Verstappen e será Pole Position no GP da Espanha

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, superou o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, e conquistou a Pole Position no GP da Espanha neste sábado (21) no treino classificatório. O piloto, de 24 anos, teve o melhor tempo da prova, anotando 1:18:750.

A primeira fila é composta pelo piloto da RBR, Max Verstappen. Na 3ª colocação, ficou o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

O inglês Lewis Hamilton largará na 3ª fileira, na 6ª colocação. O heptacampeão da Fórmula 1 fez 1:19:512.

O GP da Espanha acontece neste domingo (22), às 11h (horário de Brasília).

Rally legend @CSainz_oficial presents Charles Leclerc with his fourth @pirellisport Pole Position Award of the season 👏#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/78FmaeXjVj