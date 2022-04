Fórmula 1: Leclerc lidera e Ferrari domina primeiro treino livre do GP da da Emilia-Romagna

Com Charles Leclerc, a Ferrari liderou o primeiro tempo livre do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O piloto chegou a rodar duas vezes na pista molhada de Ímola, na Itália, mas terminou com o melhor tempo (1min29s402). Carlos Sainz, companheiro de equipe, chegou em seguida (1min30s279). Em terceiro, a Red Bull com Max Verstappen (1min30s867).

Apesar de ter rodado duas vezes, o carro de Leclerc não sofreu danos. Outros pilotos também sentiram dificuldade com a pista molhada, apesar dos pneus de chuva forte. Verstappen fez o melhor tempo no começo, mas foi superado pelas Ferraris.

Charles says hello to the Tifosi in his first lap 👋



He also finds himself in a spin too in the final corners 🔄😮#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/MJq6CHRbnF — Formula 1 (@F1) April 22, 2022

Pérez chegou a assumir a ponta na metade do tempo. Na segunda parte do treino, alguns pilotos escolheram pneus intermediários, apesar da pista seguir molhada. Com isso, os tempos baixaram mais.

Os dois da Ferrari, Sainz e Leclerc alternavam na liderança, mas o monegasco ficou com o melhor tempo. Nos minutos finais, Valtteri Bottas ainda bateu na barreira de pneus.

Os pilotos voltam à pista nesta sexta-feira (22), às 12 horas (de Brasília). Eles fazem o treino classificatório que vai definir o grid do sprint, que será no sábado, às 11h30.

