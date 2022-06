Fórmula 1: Leclerc faz a pole position no GP do Azerbaijão; veja grid de largada

Com última volta impecável, Charles Leclerc liderou etapa final do treino classificatório e cravou 1m41s359 para garantir a pole no GP do Azerbaijão. Sérgio Pérez com 1m41s641 larga na cola do monegasco, na segunda posição, Verstappen (1m41s706) e Sainz (1m41s814) fecham a segunda fila. A largada está marcada para iniciar às 8h (horário de Brasília), deste domingo (12).

Após o treino classificatório, em entrevista ao canal da F1, Leclerc mostrou-se surpreso com a pole position. “Foi bom. Esta eu não esperava - achei que a Red Bull era mais forte especialmente no Q1 e Q2, mas na última volta tudo se encaixou. Estou muito animado para amanhã", declarou o piloto da Ferrari.

A terceira fila tem o piloto da Mercedes, George Russell, na quinta posição, seguido por Pierre Gasly, da Alpha Taury Honda. Logo atrás vem o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, que começa o GP a partir da sétima posição do grid de largada.

CONFIRA O GRID DE LARGADA

CLASSIFICAÇÃO

Na classificação geral do mundial, Max Verstappen lidera com 125 pontos, seguido de Charles Leclerc, com 116, e Sergio Pérez, com 110 pontos. A sequência tem ainda George Russell, com 84, e Carlos Sainz com 83 pontos, na quinta colocação.