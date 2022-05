Fórmula 1: Leclerc é o mais rápido do treino e conquista pole no GP de Mônaco

Correndo em casa, Charles Leclerc foi o mais rápido no treino que definiu o grid de largada para o GP de Mônaco, sétima etapa do campeonato de 2022. Neste sábado (28), o piloto acabou se beneficiando do acidente nos segundos finais de Sergio Pérez.

Com isso, Carlos Sainz ficou com a segunda colocação e sairá ao lado de Leclerc na primeira fila.

Leclerc foi o primeiro a abrir volta rápida da parte decisiva do treino de classificação e fez 1min11s376, contemplando a melhor marca nos três setores da pista. Sainz aparecia em segundo, seguido da dupla da Red Bull, com Pérez à frente de Verstappen.

Faltando 30 segundos, Pérez rodou e bateu antes da entrada do túnel, com Sainz também tocando na Red Bull. Com isso, Leclerc garantiu a pole position.

Veja como ficou o resultado final do treino:

Confira a programação do GP de Mônaco

Domingo, 29 de maio GP de Mônaco - 10h (transmissão começa às 9h30 na TV Bandeirantes)