Fórmula 1: Leclerc bate histórica Ferrari de Niki Lauda durante exibição em Mônaco; veja vídeo

Chamado para andar com o carro de Fórmula 1 de Niki Lauda, Charles Leclerc não teve muita sorte. Neste domingo (15), em Mônaco, o piloto bateu forte a histórica e cara Ferrari 312B3-74, usada na temporada de 1974, no guard-rail.

"Quando você acha que já teve todo o azar do mundo em Mônaco e fica sem freio na Rascasse com um dos carros mais icônicos da história da F1", disse Leclerc.

O acidente ocorreu durante o GP Histórico de Mônaco, realizado neste final de semana, no principado que é casa de Leclerc. No evento, são usados veículos clássicos do esporte para voltas de apresentação e corridas.

Na transmissão oficial, Leclerc disse em um rádio: “Perdi os freios. Eu perdi os freios! Eu freei, o pedal estava duro. Tive sorte de ter sido neste momento porque, se fosse em outro, não teria sido bom", avisou o piloto.

Naquele ponto da pista, a velocidade não era problema. No entanto, a asa traseira do carro foi danificada. O monegasco continuou o trajeto mesmo assim. Sem ferimentos, Leclerc deixou a pista apenas com o constrangimento.

VEJA O MOMENTO DA BATIDA: