Fórmula 1 hoje: veja onde assistir ao vivo, horário e grid de largada do GP da Arábia Saudita

Em um fim de semana com tensão, tendo em vista um bombardeio a 10km do autódromo de Jeddah e o acidente com Mick Schumacher, o GP da Arábia Saudita vai acontecer neste domingo, a partir das 14hs.

E o mexicano Sergio Pérez (MEX/Red Bull) larga na frente, com Charles Leclerc (MON/Ferrari) completando a primeira fila.

Onde assistir ao GP da Arábia Saudita

A corrida será transmitida pela Bandeirantes (TV aberta), BandSports (TV Fechada) e F1TV (streaming).

Grid de largada do GP da Arábia Saudita

Confira a classificação final deste sábado:

1º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull) - 1min28s200

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min28s225

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) - 1min28s402

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min28s461

5º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min29s068

6º - George Russell (ING/Mercedes) - 1min29s104

7º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min29s147

8º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) - 1min29s183

9º - Pierre Gasly (FRAN/AlphaTauri) - 1min29s254

10º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min29s588

11º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min29s651

12º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) - 1min29s819

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min31s009

14º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min30s343

15º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min29s773*

16º - Alexander Albon (TAI/Williams) - 1min30s492

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Aston Martin) - 1min30s453

18º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min31s817

19º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - sem tempo

* Punido com a perda de três posições no grid

Situação de saúde de Mick Shumacher

Mick Schumacher se recupera bem do grave acidente sofrido, neste sábado, no circuito de Jeddah, durante a disputa do treino classificatório do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. De acordo com Günther Steiner, chefe da equipe Haas, o piloto alemão segue fazendo exames no hospital, mas não sofreu nenhuma lesão mais grave.

"Um dia cheio para nós. O melhor é que aparentemente o Mick não teve nenhuma lesão. Ele está no hospital no momento sendo avaliado pelos médicos. Está em boas mãos. Existe, sim, uma possibilidade dele passar a noite em observação no hospital. Baseado nos fatos e onde estamos, decidimos não levar o carro dele à pista amanhã", declarou Steiner.