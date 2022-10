Fórmula 1 hoje: veja horário e onde assistir ao vivo

Os motores da Fórmula 1 correrão neste domingo (23) no Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas em Austin, Texas.

A prova é a primeira depois da conquista do título pelo holandês Max Verstappen na última etapa realizada no Japão. Com isso, as atenções agora se voltam pela disputa pelo vice-campeonato.

Grid de largada

Max Verstappen fez o terceiro melhor tempo e vai largar ao lado de Sainz. Enquanto isso, Lewis Hamilton é terceiro e Sergio Pérez, que seria o quarto, perdeu cinco colocações por ter trocado componentes do carro.

O GP dos Estados Unidos será transmitido pela Band na TV aberta. A corrida será às 16h deste domingo (23).