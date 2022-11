Fórmula 1: Esteban Ocon lidera último treino livre do GP de São Paulo

O francês Esteban Ocon foi o protagonista no segundo e último treino livre do GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, neste sábado (12). O piloto conseguiu colocar sua Alpine em primeiro ao fazer o tempo de 1min14s604. No currículo, ele conta apenas com uma vitória e dois pódios.

Ocon assumiu a liderança na metade da sessão e conseguiu se manter. Já os rivais estavam preocupados em testar novos acertos e manter prudência, pois o tempo instável deixa as disputas ainda mais imprevisíveis.

No entanto, a temperatura de 50 graus no asfalto foram exceção depois da chuva no treino classificatório de sexta. Com o tempo firme, o francês foi seguido pelo mexicano Sergio Pérez (1min14s788), da Red Bull, e pelo inglês George Russell, da Mercedes (1min14s916).

Fernando Alonso ficou em quarto (1min15s049) e Max Verstappen em quinto. Hamilton terminou em sexto. Ainda neste sábado os pilotos disputam a corrida sprint, prova mais curta que decidirá o grid de largada para a corrida de domingo, em Interlagos.



Confira o resultado final do segundo treino livre do GP de São Paulo:

1º - Esteban Ocon (Fra/Alpine), a 1min14s604

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 1min14s788

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 1min14s916

4º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 1min15s049

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1min15s098

6º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1min15s137

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 1min15s636

8º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a 1min15s684

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min15s815

10º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1min15s851

11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 1min15s856

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min15s865

13º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1min15s868

14º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 1min15s994

15º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min16s047

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 1min16s181

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min16s263

18º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 1min16s400

19º - Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 1min16s468

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1min16s480