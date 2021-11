Fórmula 1 entra na reta final e compeonato pode ser decidido no GP da Arábia Saudita; veja pontuação

A Fórmula 1 está quase deixando saudades, mas ainda tem muita emoção pela frente. Restam apenas dois grandes prêmios para o encerramento da temporada atual e o título pode ser decidido no próximo compromisso, no GP da Arábia Saudita, no dia 5 de dezembro.

O líder Max Verstappen, antes em situação tranquila, vê o atual campeão Lewis Hamilton se aproximando cada vez mais, com vitórias nas últimas duas corridas.

O holandês tem 351.5 pontos, com nove vitórias conquistadas, enquanto Hamilton está com 343.5, com sete vitórias. Portanto, são apenas 8 pontos de diferença, no entanto, Verstappen precisa garantir 18 pontos a mais no Jeddah Corniche Circuit, pista do GP da Arábia Saudita.

Seria o primeiro título mundial da Fórmula 1 na carreira dele. Já o inglês necessita de um quinto lugar para levar a decisão para o dia 12 de dezembro, no encerramento da temporada em Abu Dhabi.

Condições para o título

Para levar o primeiro lugar na atual temporada, Max Verstappen precisará de um cenário pouco provável, mas possível de ser conquistado. Veja abaixo:

1º lugar, volta mais rápida e Hamilton em 6º, no máximo;

1º lugar e Hamilton em 7º, no máximo;

2º lugar, volta mais rápida e Hamilton em 10º, no máximo;

2º lugar e Hamilton sem pontuar.

Classificação completa

Além de Max Verstappen e Lewis Hamilton, completam o Top-5 da atual temporada: Valtteri Bottas (203 pontos); Sergio Pérez (190); e Lando Norris (153).

Legenda: Verstappen e Hamilton disparados no topo da classificação Foto: Divulgação

Os pilotos se encontram nas pistas na próxima sexta-feira (3) para os treinos livres, realizados em duas sessões de uma hora cada, às 10h30 e às 14h (horário de Brasília). A largada da corrida será às 14h30 do domingo (5), noite em Jedá, palco de mais uma grande corrida.

