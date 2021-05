Fórmula 1: Bottas deixa Verstappen para trás e lidera 1º treino livre para GP da Espanha

Conhecido pela eficiência em treinos livres, o finlandês Valtteri Bottas foi o mais rápido nesta sexta-feira (7) na primeira sessão do GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. No circuito de Montmeló, em Barcelona, o piloto da Mercedes cravou 1min18s504 na melhor das 25 voltas.

Heptacampeão mundial e atual líder do campeonato após três etapas, o inglês Lewis Hamilton fechou o Top 3 com o melhor tempo 0s123. Conseguiu 1min18s627 no melhor dos 22 giros na primeira atividade de pista.

Destaque, novamente, para Lando Norris, um dos grandes nomes da temporada até o momento. O britânico colocou a McLaren em quarto lugar com 1min18s944, à frente das Ferrari do monegasco Charles Leclerc (1min18s996) e do espanhol Carlos Sainz Jr. (1min19s020).

Os treinos livres prosseguem nesta sexta (7), às 10 horas (de Brasília), com a segunda sessão em Barcelona. A terceira está agendada para sábado, às 7 horas. Mais tarde, às 10 horas, os pilotos vão acelerar em busca da pole position no treino oficial de classificação. A corrida do GP da Espanha será no domingo, às 10 horas.

Novo circuito

A principal novidade em Barcelona neste fim de semana é a estreia do novo traçado da curva 10, que passou por obras no final do ano passado a pedido da Federação Internacional de Automobilismo (FIA, na sigla em francês) e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em francês).

Vale ressaltar que os pilotos da MotoGP foram favoráveis à modificação, mas os da Fórmula 1 levantaram prós e contras, destacando, especialmente, que o novo formato deve atrapalhar as ultrapassagens.