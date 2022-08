Fórmula 1 anuncia entrada da Audi a partir de 2026

A Fórmula 1 anunciou a entrada da Audi no circuito, a partir da temporada 2026, quando ocorrerá mudanças importantes nos motores dos carros. O comunicado foi feito nesta sexta-feira (26), antes do primeiro treino livre do GP da Bélgica.

O anúncio da entrada do time, que pertence ao Grupo Volkswagen, foi feito pelo próprio chefão da F-1, Stefano Domenicali. "Estou muito feliz em dar as boas-vindas à Audi, uma marca icônica do automobilismo, pioneira e inovadora em tecnologias. Este é um grande momento para o nosso esporte, que destaca a enorme força que conquistamos como plataforma global, que segue crescendo", disse o italiano, que trabalho para a Volkswagen em 2014.

A Audi deve produzir seu próprio motor para seus carros, em uma possível parceria com a Sauber, equipe que anunciou o fim do seu acordo com a Alfa Romeo para o fim de 2023. A entrada da empresa alemã na F-1 já era esperada nos últimos meses, mas só foi oficializada nesta sexta.

A notícia faz a categoria começar a atender as expectativas criadas com as futuras mudanças nos motores dos carros a partir de 2026. As unidades de potência terão um caráter mais ecológico, por usar combustíveis sustentáveis e contar com maior uso de energia elétrica. A proposta da F-1 tinha, desde o começo, o objetivo de atrair novos times à competição, o que começa a se concretizar com a entrada da Audi.

"Trata-se de um grande reconhecimento de que nosso movimento em direção a motores híbridos, abastecidos com combustíveis sustentáveis, em 2026, é uma solução futura para o setor automotivo", comentou Domenicali. "Estamos todos ansiosos para ver a marca da Audi no grid e vamos esperar para ouvir os planos da empresa no momento adequado."

Presidente da Audi, Markus Duesmann também esteve presente no evento de lançamento, que contou com a apresentação de um protótipo do futuro carro da Audi, já contando com o design dos monopostos atuais da F-1.

"O automobilismo de competições sempre foi parte integram do DNA da Audi. E a Fórmula e é um palco global para a nossa marca e um laboratório de desenvolvimento altamente desafiador. A combinação da alta performance com a competição é sempre um motor de inovação e transferência de tecnologia na nossa indústria. Com as novas regras (para motores), agora é o momento certo para nós entrarmos no campeonato. Afinal de contas, F-1 e Audi possuem objetivos óbvios de sustentabilidade.