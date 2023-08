Formiga homenageia Marta nas redes sociais e revela desejo: 'Esperança de te ver em Paris 2024'

A ex-jogadora da seleção brasileira, Formiga, homenageou Marta em suas redes sociais e deixou claro seu desejo de ver a camisa 10 do Brasil nas Olimpíadas de 2024. A publicação mostra uma sequência de fotos das duas jogadoras juntas com a camisa do Brasil. Marta anunciou sua aposentadoria da Seleção na eliminação para a Jamaica na Copa do Mundo feminina.

"Zefinha | Marta

Revivo os momentos bons que passamos com essa Camisa…de alegrias, companheirismo, Lutas, vitórias e as derrotas que também fazem parte desses momentos(processo)... Desejo que continue firme para o próximo desafio

Sua contribuição com o nosso futebol feminino foi e continuará grandioso!

Esperamos que a próxima etapa da sua carreira profissional seja incrível. (Estou na esperança de te ver em ÇA VA Paris 2024)

Obrigada Por Tanto @martavsilva10

Ninguém Vai Apagar A Sua HISTÓRIA RAINHA", escreveu a ex-jogadora.

Pela seleção brasileira, aos 37 anos, Marta fez sua sexta participação em Mundiais. A Rainha soma 17 gols e é a maior artilheira da história da competição, entre homens e mulheres.