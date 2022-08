Formiga, ex-seleção brasileira, será comentarista da Copa do Mundo do Catar

Estrela do futebol brasileiro e mundial, Formiga, ex-jogadora da seleção brasileira, vai comentar a Copa do Mundo do Catar. Ela foi contratada pela Globo, que vai transmitir a competição com exclusividade.

Formiga deixou a seleção brasileira após atuar na equipe por 25 anos. Ela já havia participado das transmissões da Copa América Feminina, no SporTV, durante o mês de julho. Além disso, também já comentou em alguns amistosos da seleção feminina na Globo. Agora, vai fazer história ao comentar futebol masculino.

A contratação chega para reforçar um compromisso da emissora com a representatividade e diversidade na equipe esportiva. Atualmente, a jogadora de 44 anos atua no São Paulo. Na função, ela se junta a Zé Roberto, outro ex-jogador.

A meio-campista participou de todas as edições da Copa do Mundo feminina (1995 e 2019). Ela conquistou um vice mundial defendendo a amarelinha em 2007. A Copa do Mundo será realizada nos meses de novembro e dezembro. Veja o calendário de jogos do Brasil.