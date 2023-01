Forest Green x Brimingham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Forest Green e Birmingham se enfrentam em jogo da terceira fase da Copa da Inglaterra. O duelo será nesta terça-feira (17), às 16h45 (de Brasília), no Estádio The New Lawn.

O Forest passou por uma sequência de quatro derrotas seguidas e arrancou um empate contra o Exerter, em jogo da League One. Na Copa, a equié venceu o South Shields na estreia e depois superou o Alvechurch.

O Birmingham disputa a segunda divisão do Inglês. A equipe está num momento ruim e precisa de uma boa estreia na Copa. O time também vem de quatro derrotas seguidas na temporada.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

|



FICHA TÉCNICA

Forest Green x Brimingham

Data e hora: 17/01, às 16h45

Local: Estádio The New Lawn.