Fora dos planos do Fortaleza, Matheus Jussa está sendo negociado para o futebol chinês

Após ter empréstimo encerrado com o Cruzeiro, Matheus Jussa não deve permanecer no Fortaleza. O jogador está sendo negociado com o Shanghai Port, da China. O tricolor do Pici ainda acerta os detalhes e pode receber uma compensação financeira, já que o atleta tinha contrato com o clube cearense até o fim de 2024.

Jussa despertou o interesse do Atlético-GO, mas as negociações não foram para frente.

O volante de 27 anos, chegou ao Fortaleza em 2021 e no ano de 2023 foi emprestado ao Cruzeiro, onde disputou 27 partidas com a camisa do time mineiro, equipe na qual já se despediu através de suas redes sociais.

Pelo Fortaleza, entre as temporadas 2021 e 2022, Jussa somou 80 partidas com a camisa tricolor, além de um gol marcado e duas assistências. Ele conquistou uma edição da Copa do Nordeste (2022) e duas do Campeonato Cearense (2021 e 2022).