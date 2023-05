Fora dos planos do Ceará, Leandro Carvalho recebe propostas de equipes da Série C

Não é novidade que o atacante Leandro Carvalho não faz parte dos planos do Ceará para a temporada. Com apenas 12 minutos em campo em 2023 - em jogo diante do Pacajus no Campeonato Cearense -, o atleta deverá deixar a equipe alvinegra em breve. É tanto que já faz mais de um mês que o atleta nem treina com o grupo principal do Vovô.

Em informação divulgada pelo jornalista paraense Magno Fernandes, o jogador recebeu sondagens do Amazonas e do CSA/AL, equipes que disputam a Série C. Além disso, o staff do próprio Leandro o teria oferecido para o Clube do Remo, onde ele atuou na temporada passada por empréstimo. Pelo clube paraense foram sete jogos e um gol marcado. Internamente, a diretoria do Leão do Pará avalia sua contratação.

Leandro Carvalho jogou pelo Vovô durante quatro temporadas, atuando em 115 partidas e marcando 16 gols. Em termos de conquista, foram um acesso para a Série A em 2017 e a Copa do Nordeste de 2020. Ainda sob contrato com o Vozão, o atacante acumulou uma série de quatro empréstimos em sequência: América/MG (2021), Al-Qadisiya, da Arábia Saudita (2021), Náutico (2022) e Remo (2022).