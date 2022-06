Fora do Mundial: Medina cai na repescagem e se despede do sonho do tetra

Gabriel Medina deu adeus ao sonho do tetra campeonato mundial de surfe nesta sexta-feira (24). O tricampeão mundial foi batido pelo australiano Callum Robson na repescagem em Saquarema e não irá disputar o WSL Finals em setembro. Medina se ausentou das cinco primeiras etapas do ano por questões pessoais e não conseguiu recuperar o tempo perdido.

O brasileiro termina o Rio Pro na modesta nona colocação, com duas derrotas no "Maracanã do Surfe". Ao sair do mar, ele reclamou de dores no joelho e foi encaminhado ao departamento médico.

Medina ainda tem duas etapas para cumprir antes do fim da temporada: a partir do dia 12 de julho, em Jeffreys Bay, na África do Sul.

