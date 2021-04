Fora de casa, Manchester City vence Paris Saint-Germain na semifinal da Champions League

No Parque dos Príncipes, em Paris, PSG e Manchester City duelaram pelo jogo de ida da semifinal da UEFA Champions League. Com gols de Kevin De Bruyne e Mahrez, a equipe comandada por Pep Guardiola garantiu a vitória. Marquinhos marcou o único tento dos franceses.

O próximo confronto entre as equipes acontece na terça-feira (4), às 16h, no Etihad Stadium. Para garantir a classificação, o PSG precisará vencer a partida por dois ou mais gols de diferença. Empate ou vitória por até um gol de diferença garante o City na final da UEFA Champions League.

Primeiro tempo

A equipe francesa iniciou a partida atenta e assustando o adversário. Logo aos 2 minutos, a primeira oportunidade apareceu com Neymar, finalizando para boa defesa de Ederson. O atacante brasileiro voltaria a parar no arqueiro aos 12 minutos, após um forte chute, exigindo bastante do camisa 01 dos citizens.

Com imposição e presença no campo de ataque, o PSG chegou ao gol com outro brasileiro: Marquinhos. Após cobrança de escanteio de Di María, o zagueiro subiu mais que a zaga adversária, cabeceando no canto de Ederson para abrir o marcador para os franceses.

A marcação forte do PSG, com a trinca Paredes-Verratti-Gueye, anulou a criatividade do meio-campo do Manchester City, encabeçado por Kevin De Bruyne. Os citizens tentavam se aproximar da área pelas laterais, mas sem sucesso.

Legenda: Marquinhos marcou o primeiro gol da partida Foto: UEFA/Divulgação

Segundo tempo

Em desvantagem no placar, a equipe comandada por Pep Guardiola retornou ao segundo tempo pressionando o PSG no campo de defesa. No entanto, quem chegou próximo de marcar foram os franceses, em um contra-ataque espetacular puxado por Mbappé, mas sem conclusão.

Sem conseguir chegar ao gol trabalhando a bola, restou ao De Bruyne cruzar a bola na área e supreender Navas. A bola passou por todo mundo, quicou na frente do arqueiro costa-riquenho e balançou às redes do PSG.

Com o placar igualado, a equipe inglesa cresceu de produção. Minutos depois de empatar a partida, Mahrez, em cobrança de falta, marcou o gol da virada.

Sem conseguir sair da pressão exercida pelos ingleses na partida, o PSG não conseguiu empatar a partida.

Legenda: Mahrez marcou, de falta, o gol da virada do Manchester City na partida Foto: UEFA/Divulgação

Partida decisiva

O próximo confronto entre as equipes acontece na terça-feira (4), às 16h, no Etihad Stadium. O Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte