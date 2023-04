Fora de casa, Fortaleza vence JC-AM na estreia do Brasileirão Feminino A2

O futebol feminino do Fortaleza estreou com o pé direito na temporada. A equipe venceu o JC-AM por 1 a 0, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara. Os times se enfrentaram neste domingo (16), em jogo do Grupo B do Brasileirão A2. Taynara Luna marcou o único gol da partida.

A partida foi disputada e exigiu fisicamente dos dois grupos. Apesar do gramado desgastado, o Fortaleza conseguiu arrancar a vitória fora de casa. Aos 8 minutos, Luna abriu o placar. A zagueira atuou como volante e garantiu a primeira vitória do grupo sob comando do técnico Guilherme Giucide.

Com os três pontos, o Fortaleza está em terceiro do Grupo B. O próximo desafio das Leoas será diante do ESMAC-PA, às 15 horas (de Brasília), no domingo (23). O duelo será em casa, no CT Ribamar Bezerra, válido pela segunda rodada da Série A2. Veja tabela de jogos das Leoas.