Fora de casa, Flamengo empata com Racing em noite de recorde para Gabigol

Na noite desta quinta-feira, o Flamengo enfrentou o Racing/ARG, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, e ficou no empate por 1 a 1. O gol rubro-negro foi marcado por Gabigol, que se isolou como o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. O duelo entre o time rubro-negro e a equipe argentina, válido pela terceira rodada do Grupo A, foi tenso e teve uma expulsão para cada lado. Hauche, do Racing, foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo, e o flamenguista Wesley aos 25 do segundo.

O gol marcado por Gabigol foi o 30º dele em partidas de Libertadores. Com isso, o atacante superou Luizão, que fez 29 na soma de passagens por Corinthians, Grêmio, São Paulo e Vasco. Além do recorde, o camisa 10 voltou a balançar a rede com a bola rolando depois de 15 jogos. Neste período, que durou pouco mais dois meses, ele marcou apenas dois gols de pênalti. O resultado em dia de marca histórica mantém o time carioca em segundo lugar da chave, com quatro pontos, três atrás do Racing, que lidera.

O Jogo

O Flamengo teve dificuldades na criação durante o início do jogo, mas também não deu muitos espaços aos donos da casa, que viram o cenário mudar dramaticamente no momento em que perderam Hauche, expulso aos 25 minutos. O atacante, parceiro do ex-flamenguista Paolo Guerrero no ataque do time argentino, recebeu dois cartões amarelos por faltas duras seguidas em Ayrton Lucas, em um intervalo de cerca de um minuto, e foi mais cedo para o vestiário após receber o vermelho.

Mesmo com um a mais, o time carioca não aumentou tanto sua produção ofensiva e finalizou pouco. De qualquer forma, conseguiu tirar o zero do placar após uma jogada ensaiada em cobrança de falta próxima à linha lateral esquerda da grande área, aos 47 minutos. Ao cobrar, Pulgar tocou para o meio, um pouco para trás da marca do pênalti, onde Gabigol se projetou para bater de primeira e fazer o gol histórico.

O Flamengo não soube aproveitar a superioridade numérica para ampliar o placar e ficou preocupado com um possível pênalti por toque de mão de Wesley. O VAR foi acionado e nenhum irregularidade foi constatada. O mesmo Wesley deixou seu time em situação menos confortável a partir dos 25 minutos, pois foi expulso ao fazer falta perto da área em Rojas e receber o segundo amarelo. O gol do empate saiu em seguida, na cobrança da falta, muito bem batida por Oroz para superar Santos.