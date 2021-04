Fora da Copa do Nordeste, Fortaleza aguarda retorno do Campeonato Cearense para replanejar temporada

Fora da Copa do Nordeste, após ser eliminado pelo Bahia, o Fortaleza agora volta as atenções para as disputas em que segue vivo. O Tricolor ainda tem três competições pela frente: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria leonina aguarda o retorno do Estadual para replanejar o restante da temporada.

O Campeonato Cearense será retomado nesta semana, e a Federação Cearense de Futebol (FCF) deve divulgar em breve a tabela com os detalhes das próximas rodadas. Será a partir deste calendário que serão tomadas as definições sobre os próximos passos.

O Estadual será a única disputa que o Tricolor terá antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia do Leão do Pici na principal competição da temporada está marcada para o dia 30 de maio, contra o Atlético-MG, fora de casa.

A disputa da Copa do Brasil será após a primeira rodada do Brasileirão. As datas dos confrontos com o rival Ceará, válidos pela 3ª fase do torneio, ainda não foram divulgadas, mas a tabela base prevê os dias 2 e 9 de junho como as datas prévias para o confronto.