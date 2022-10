Focado na Libertadores, Vojvoda projeta duelo contra o líder Palmeiras: ‘nós vamos lutar!’

Juan Pablo Vojvoda já pensa no duelo do Fortaleza contra o Palmeiras. Líder disparado do Campeonato Brasileiro, o clube alviverde pode ser campeão diante do Tricolor do Pici. Mas o técnico argentino promete um Leão focado em conquistar uma vaga na Libertadores e, para isso, todo ponto é importante.

“Vai ser um jogo importante. Mas além disso, o Palmeiras está nessa posição pelo trabalho que fez durante todo o ano. São reconhecidos pelo futebol sul-americano e principalmente o Brasileiro. Mas todo jogo tem sua importância. Nós vamos lutar! Esse jogo tem sua importância para continuarmos lutando por nosso objetivo. São três pontos que necessitamos, eles também. Eles querem conseguir esses três pontos o quanto antes e precisamos desses pontos também. Vai ser uma partida disputada, planejada por ambos os times e o principal é que vão estar dois bons times frente a frente. Será uma boa partida para assistir”, avaliou o técnico do Tricolor.

A equipe venceu o Coritiba por 3 a 1 a noite desta quinta-feira, na Arena Castelão. Com o resultado, o time subiu para o 9º lugar na tabela e soma 48 pontos. O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (2), quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo será às 16h (de Brasília) e é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: