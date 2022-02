Fluminense x Volta Redonda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (19), Fluminense e Volta Redonda duelam pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 19h no Estádio Luso Brasileiro. O Tricolor é o líder com 18 pontos, já o Volta Redonda é o 10º colocado, com cinco pontos marcados na competição,

Palpites para o jogo

inter@

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Fluminense x Volta Redonda - 8ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Luso Brasileiro

Data: 19/02/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: TV Record, Cariocão Play e Elevensports

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, David Duarte, Luccas Claro e Cris Silva; Martinelli, André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Cano e Willian Bigode.

Volta Redonda: Felipe; Amorim, Grasson, Dilsinho e Paulo; Thomaz, Vitor e Tinga; MV, Pedrinho e Lelê.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte