Fluminense x Vasco: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Vem aí mais um clássico do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco se enfrentam na briga pela liderança na tabela. A partida será neste sábado (26), válida pela nona rodada da competição. O Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, recebe o jogo às 17 horas (de Brasília).

O Flu é o primeiro colocado com 21 pontos e vai defender a permanência na ponta. São sete vitórias e uma derrota na campanha. A equipe de Abel Braga vem de vitória contra o Millonarios na Pré-Libertadores. Há chances de o técnico modificar a equipe, já que o foco maior é a competição internacional.

O Vasco está em terceiro com 19 pontos, apenas dois atrás do adversário direto. A equipe tem seis vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo aparece em segundo com a mesma pontuação, mas tem vantagem no saldo de gols.

ONDE ASSISTIR

O streaming Cariocão Play transmite o jogo.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nonato, Nathan e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

Vasco: Thiago Rodrigues; Ulisses, Luis Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Matheus Barbosa, Galarza, MT, Gabriel Pec e Edimar; Raniel. Técnico: Zé Ricardo

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Vasco

Data e hora: 26/2, às 17 horas (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte