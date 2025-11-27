Fluminense x São Paulo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela 36ª rodada da Série A. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
O Tricolor das Laranjeiras é o 7º colocado com 55 pontos e vem de empate em 0x0 com o Palmeiras fora de casa.
Já o São Paulo 8º colocado com 48 pontos, e vem de vitória diante do Juventude por 2x1 na Vila Belmiro.
ONDE ASSISTIR
Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía
SÃO PAULO
Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio (Luiz Gustavo), Bobadilla e Ferreira (Lucca); Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo
Arbitragem
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)