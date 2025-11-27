Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense x São Paulo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:45)
Jogada
Legenda: O Fluminense recebe o São Paulo pela Série A
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela 36ª rodada da Série A. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Tricolor das Laranjeiras é o 7º colocado com 55 pontos e vem de empate em 0x0 com o Palmeiras fora de casa.

Já o São Paulo 8º colocado com 48 pontos, e vem de vitória diante do Juventude por 2x1 na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía

SÃO PAULO

Young; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio (Luiz Gustavo), Bobadilla e Ferreira (Lucca); Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assuntos Relacionados

Jogada

Fluminense x São Paulo pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 21 minutos
Martín Palermo invencibilidade com Fortaleza

Jogada

Palermo alcança maior sequência invicta com o Fortaleza em 2025

Argentino repetiu período de invencibilidade do compatriota Vojvoda na temporada, mas com aproveitamento maior

Brenno Rebouças Há 39 minutos
Foto de Vinícius Zanocelo projeta jogo contra Cruzeiro e alerta: 'É um jogo que a gente leva como uma final'

Jogada

Zanocelo projeta jogo contra Cruzeiro e alerta: 'É um jogo que a gente leva como uma final'

Volante falou se fica para 2026 no Vovô, respondeu se vive o melhor momento na carreira e comentou da parceria com Dieguinho

Ian Laurindo* Há 1 hora
Kaio Jorge em ação pelo Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro vai jogar com força máxima contra o Ceará; veja provável escalação

Os times se enfrentam nesta sábado (29), na Arena Castelão

Alexandre Mota e Daniel Farias Há 1 hora
Martín Palermo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Palermo faz pedido para torcida do Fortaleza após vitória: ‘precisamos do Castelão lotado’

O Leão venceu o Bragantino por 1 a 0 nesta quarta-feira (26)

Alexandre Mota 27 de Novembro de 2025
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza x Atlético-MG tem ingressos promocionais e vagas do sócio gratuito; veja

Equipes se enfrentam no domingo (30) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias 27 de Novembro de 2025