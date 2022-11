Fluminense x São Paulo: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado, (5), o Fluminense recebe o São Paulo no Maracanã, às 16h30, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para a partida os clubes chegam em situações distintas, o Tricolor de Aço já garatido na Libertadores do ano que vem, enquanto Tricolor ainda busca vaga competição internacional via G8.

O Tricolor das Laranjeiras atualmente está em 4º com 61 pontos, e luta para se manter no G4 por uma melhor premiação ao fim da Série A. Já o São Paulo, está com 51 pontos, está na 8ª posição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe, Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo

Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha Técnica | Fluminense x São Paulo

Horário: 16h30

Maracanã (RJ)

Data/Hora: 05/11/2022

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA) e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira