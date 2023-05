Fluminense x River Plate: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e River Plate se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela terceira rodada da Libertadores. A disputa poderá decidir o líder do Grupo D.

O Tricolor das Laranjeiras emplacou sete vitórias seguidas e foi derrotado pelo Fortaleza, em jogo do Brasileirão, por 4 a 2. A equipe comandada por Fernando Diniz perdeu a liderança do torneio nacional, mas vai lutar para seguir invicto na competição sul-americana.

Já o tradicional River Plate, que é tetracampeão da América, está sem perder há seis jogos. Foram cinco vitórias e um empate. A equipe segue na briga pela liderança do Grupo D. Na Liberta, o time somou três pontos com uma vitória diante do Sporting Cristal e foi derrotada pelo The Strongest.

ONDE ASSISTIR

Espn e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FICHA TÉCNICA

Fluminense x River Plate

Data e hora: 02/5, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro