Fluminense vence o Bragantino e se mantém no G4 da Série A

O Fluminense venceu o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (24), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por Cano e Arias, para o Flu, e Lucas Cãndido, para o Massa Bruta.

Tabela e Próximos jogos



Com a vitória, o Tricolor das Laranjeiras chega aos 34 pontos e está em 3º na tabela. Já o Bragantino, está em 8º com 27.

O Fluminense joga já nesta quinta-feira, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, às 20h30 no Castelão. O Bragantino só volta a jogar no domingo (31), em casa, contra o Juventude, ás 19 horas pela Série A.

Fluminense x RB Bragantino

Estádio: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 24 de julho

Árbitro: André Castro