Fluminense x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo neste domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), contra o Palmeiras, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Fluminense x Palmeiras

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Escalação

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Lucas Claro, David Braz e Marlon; André, Yago, Martinelli e Arias; John Kennedy e Fred. Técnico: Marcão.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

Fluminense x Palmeiras - 32ª rodada da Série A

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 14/11/2021 (domingo)

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

Transmissão: Premiere