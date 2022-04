Fluminense x Oriente Pretolero: onde assistir, horário, palpites e escalações

Após conquistar o título carioca, o Fluminense vai para a Sul-Americana embalado. O time carioca recebe o Oriente Pretolero em jogo da Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã.

Eliminado precocemente na Libertadores e campeão estadual em cima do Flamengo, o time de Abel Braga quer mais. A equipe, que já chegou ao vice-campeonato em 2009, vai enfrentar pela primeira vez na história o adversário de estreia.

Já o Oriente Petolero vem de momento negativo. A equipe chega com duas derrotas seguidas no Campeonato Boliviano e está em quinto do grupo A, fora da zona de classificação.

ONDE ASSISTIR

Conmebol TV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; David Duarte, Manoel e David Braz; Pineida (Samuel Xavier), André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

O. Pretolero: Quiñones; Sebastian Alvarez, Caire, Zazpe e Roca (Ayrton Paz); Daniel Rojas, Sandoval, Dorrego, Sanchéz e Alexis Ribera; Facundo Suárez. Técnico: Erwin Sánchez

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Oriente Petrolero

Data e hora: 06/4, às 19h15 horas (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã