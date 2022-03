Fluminense x Olimpia: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Fluminense vai encarar o Olimpia-PAR em jogo decisivo por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2022. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília). Será a primeira partida da terceira fase.

O Flu chega empolgado após a conquista da Taça Guanabara, além de 11 vitórias seguidas somando Estadual e a Pré-Libertadores. No Nilton Santos, com o apoio da torcida, o tricolor vai tentar fazer um bom placar para sair com vantagem.

Já o time paraguaio está invicto em 2022. São cinco vitórias e três empates. O Olimpia começou o torneio ainda na fase Pré-Libertadores e já eliminou o Universidad César Vallejo, do Peru, e o Atlético Nacional, da Colômbia.

ONDE ASSISTIR

Na tv aberta, o SBT transmite. O canal fechado ESPN e o streaming STAR+ também exibem o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago (Nonato ou Martinelli) e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode (Arias) e Cano. Técnico: Abel Braga

Olimpia: Olveira, Salazar, Salcedo, Alcaraz e Ivan Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Ortiz e Fernando Cardozo; Derlis Gonzalez e Recalde. Técnico: Júlio César Cáceres

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Olimpia

Data e hora: 9/03, às 21h30 horas (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

