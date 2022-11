Fluminense x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Goiás entram em campo nesta quarta-feira (9), às 19h de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense, mandante nesta partida, está atualmente na terceira colocação, somando 64 pontos em 36 jogos disputados. Na última rodada a equipe venceu o São Paulo por 3 a 1, jogando em casa. Já o Goiás ocupa atualmente a 13ª colocação da Série A, com 46 pontos somados em 36 partidas. A equipe vem de vitória sobre o Juventude por 1 a 0, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Diego, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Dadá Belmonte) e Sávio; Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE X GOIÁS | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 09/11/2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA-MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)