Fluminense x Fortaleza pela Copa do Brasil: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

Depois de duas semanas seguidas sem jogos no meio de semana, o Fortaleza tem compromisso decisivo nesta quarta-feira (17) contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O embate entre os tricolores vale vaga nas semifinais da competiçao. Esse é a segundo partida do confronto, que acontece no Maracanã, a partir das 20h (horário de Brasília). No primeiro jogo, o Flu venceu no Castelão por 1x0 com gol marcado por Nonato.

Leia mais Alexandre Mota O que está em jogo em Fluminense x Fortaleza? Premiação milionária e campanha histórica

Onde assistir Fluminense x Fortaleza

A partida será transmitida apenas na internet, no serviço de streaming do Amazon Prime. Além disso, o Diário do Nordeste e a Verdinha acompanham tudo em tempo real.

Momento

Atrás no placar, o Leão entra em campo em um momento bastante distinto da derrota em casa. Na ocasião, a equipe vinha de sequência negativa sem viórias, na lanterna do Campeonato Brasileiro e pressionado por resultados. Mesmo assim, fez um bom segundo tempo e chegou a marcar com Romero, mas o atacante estava em posição irregular.

Para o zagueiro Marcelo Benevenuto, essa mudança de energia no clube é um fator positivo para a partida. "No primeiro jogo a gente vinha em má fase, acho que isso atrapalha também no jogo. A pressão era tanta que parecia que as coisas nunca iam dar certo. Agora o jogo virou, estamos bem nesse returno do Brasileirão e desejamos conseguir essa classificação na Copa do Brasil", pontua.

O Fortaleza vem de uma sequência de três vitórias seguidas na Série A, saiu da zona de rebaixamento, tem cinco gols anotados no últimos três jogos e uma defesa que não é vazada há quatro partidas. Vojvoda não vai poder contar com Capixaba, suspenso, Tinga e Crispim por lesão.

No Fluminense a fase não é tão boa quanto do primeiro confronto. A equipe vem de uma derrota por 3x0 contra o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, que quebrou uma invencibilidade de 13 jogos do time de Fernando Diniz. Nos últimos três jogos que disputou, o tricolor das laranjeiras só venceu um.

Mesmo assim, o time chega com apoio de um Maracanã lotado e com retornos importantes na equipe titular. Os desfalques de Diniz são, David Braz, Alan e Luan Freitas.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Benevenuto, Titi, Ceballos; Ronald, Lucas Sasha, Galhardo, Romarinho, Moisés e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha técnica | Fluminense x Fortaleza

Data/Hora: 17/08/2022, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Amazon Prime, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil