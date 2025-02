Fluminense x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

Palpites

Onde Assistir

SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes

O Tricolor das Laranjeiras está pressionado e precisa da vitória para continuar com chances de classificação entre os 4 melhores. O time está em 8º com 10 pontos, dois a menos que o Botafogo (4º colocado), mas vem com moral após vencer o clássico com o Vasco.

Já o Rubro-Negro, está na vice-liderança com 13 pontos e se vencer, pode até assumir a liderança: o Volta Redonda lidera com 16. Lembrando que o Mengão tem um jogo a menos.

Prováveis Escalações

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Agustín Canobbio e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes



FLAMENGO

Agustín Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz, Gerson e Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

9ª rodada - Campeonato Carioca

Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano