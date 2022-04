Fluminense x Flamengo pela final do Carioca: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

É hora de Fluminense e Flamengo se enfrentarem novamente na disputa pelo título. O último e decisivo clássico do Campeonato Carioca de 2022 ocorre neste sábado (2), às 18 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O tricolor venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença. Se os rubro-negros vencerem por dois gols, a disputa vai para os pênaltis.

Após a derrota no jogo de ida, o Fla chega pressionado para reverter a vantagem adversária. A equipe de Paulo Sousa luta pelo tetracampeonato inédito da competição.

Já o Fluminense segue em busca de curar as feridas. Após a eliminação precoce na Pré-Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras pode fazer as pazes de vez com a torcida se conquistar o título.

ONDE ASSISTIR

A Record transmite na tv aberta e o Cariocão Play no streaming. Também é possível acompanhar na Twitch (canais Casimito, Gaules e RonaldoTV) e no Youtube (Camisa 21).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio, Calegari, Manoel, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago e Ganso; William e Cano. Técnico: Abel Braga.

Flamengo: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes (Andreas), Willian Arão e Bruno Henrique (Lázaro); Arrascaeta (Bruno Henrique) e Everton Ribeiro; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

FICHA TÉCNICA

Final do Carioca

Fluminense x Flamengo

Data e hora: 02/04, às 18h(de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

