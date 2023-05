Fluminense x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, (15), em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece no Maracanã, às 21h (horário de Brasília).

A classificação do Fluminense na Copa do Brasil se deu após a equipe tricolor vencer o Paysandu por 3 a 0 em cada partida, ida e volta. Por sua vez, o Flamengo venceu a equipe do Maringá por 8 a 4 no agregado. O time rubro negro havia perdido o primeiro jogo por 2 a 0 e venceu o segundo por 8 a 2.

As equipes chegam para o jogo após vencerem as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 2 o Fluminense saiu com o triunfo de 2 a 0 contra o Cuiabá. O time tricolor ocupa a 3ª posição na tabela com 13 pontos e o Flamengo está em 9º lugar com nove pontos.

No lado tricolor, Alexsander não vai poder estar em campo em decorrência de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Além do meio campista, Keno também não deve estar em campo pelo Flu. Pelo lado do Flamengo, Pedro é um desfalque certo e o goleiro Santos também pode estar fora da partida. O Rubro Negro pode ter Gerson de volta ao time principal.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Thiago Santos, Lima, Ganso e Jhon Arias; Cano e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Vidal, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli.

FLUMINENSE X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Data: 16/05/2023

Horário: 21h

Local: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Anderson Daronco