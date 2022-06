Fluminense x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida será transmitida no SporTV e no Premiere.



Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier; Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Adriano, Fernando Canesin, Geovane Jesus e Matheus Bidu; Rafa Silva e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Ficha técnica | Fluminense x Cruzeiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 23/06/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (RS)