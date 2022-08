Fluminense x Coritiba: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo neste sábado (20), às 19h (horário de Brasília), contra o Coritiba pelo Brasileirão. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Tricolor das Laranjeiras é o 4º colocado da Série A com 38 pontos e vem embalado após classificação às semifinais da Copa do Brasil, ao eliminar o Fortaleza.

Já o Coritiba, está no Z-4 na 17ª colocação com 22 pontos e contará com a estreia do técnico Guto Ferreira para reagir.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv

Palpites

Escalações

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Duarte), Manoel, Caio Paulista; André, Nonato, PH Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

CORITIBA

Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva e Guilherme Biro; Bernardo, Val e Jesús Trindade; Egídio, Fabrício Daniel e Léo Gamalho. Técnico: Guto Ferreira

Fluminense x Coritiba

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Horário: 19h (de Brasília), sábado, 20 de agosto

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)