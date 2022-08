Fluminense x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Corinthians começam a decidir nesta quarta-feira (24), uma vaga para grande decisão da Copa do Brasil. O jogo de ida das semifinais será hoje às 19h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo de volta será no dia 15, às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Quem avançar enfrenta o vencedor de Flamengo x São Paulo, a outra semifinal.

Para chegar até a semifinal, o Tricolor das Laranjeiras eliminou Vila Nova/GO, Cruzeiro e Fortaleza, enquanto o Alvinegro do Parque São Jorge passou por Portuguesa/RJ, Santos e Atlético/GO.

Momento

Cariocas e paulistas tiveram resultados distintos no fim de semana pela Série A. Enquanto o Flu goleou o Coritiba por 5 a 2 no Maracanã, o Timão foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 no Castelão.

Na tabela do Brasileirão, o Fluminense é o vice-líder com 41 pontos e o Corinthians é o 4º com 39.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz (Cantillo), Fausto Vera e Renato Augusto; Adson (Mosquito), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CORINTHIANS

Data/Hora: 24/08/2022, às 19h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

VAR: Wagner Reway (PB)