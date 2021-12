Fluminense x Chapecoense: confira horário, palpites, onde assistir e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), contra a rebaixada Chapecoense, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Em caso de vitória e tropeço do RB Bragantino, a equipe de Marcão garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e no Premiere.

Prováveis escalações

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; André, Cazares (Nonato ou Martinelli) e Yago Felipe; Luiz Henrique, Bobadilla e Caio Paulista. Técnico: Marcão.

Chapecoense

João Paulo; Ronei, Joílson, Ignácio e Busanello; Ryan, Rodriguinho e Marquinho; Mike, Henrique Almeida e Perotti. Técnico: Felipe Endres.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Fluminense x Chapecoense - 38ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 09/12/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Transmissão: TV Globo e Premiere