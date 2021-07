A partida entre Fluminense e Cerro Porteño-PAR foi adiada pela Conmebol após a morte de Alexsandro Javier, filho de Francisco Arce, técnico da equipe paraguaia. O duelo estava programado para terça-feira (19), pelas oitavas de final da Taça Libertadores, e foi adiado para o dia 3 de agosto, às 19h15.

Com 20 anos, Alexsandro morreu vítima de um acidente de carro, após colidir com uma árvore, na manhã deste domingo (18). O filho do ex-jogador do Palmeiras dirigia em uma rodovia na cidade de Luque, no Paraguai, conforme informações do GE. No momento em que os bombeiros chegaram no local, o carro estava bastante destruído.

Legenda: Alexsandro, de 20 anos, morreu vítima de um acidente de carro no Paraguai Foto: reprodução / ABC

O pedido para o adiamento do confronto partiu da diretoria do Cerro e contou com a solidariedade do Fluminense na decisão. Como venceu o duelo de ida por 2 a 0, a equipe carioca pode até perder por um gol de diferença que segue com a vaga às quartas da competição.

Novo calendário

A nova data do confronto foi possível após alteração da CBF no calendário de jogos do Fluminense. No dia 3 de agosto, o time iria enfrentar o Criciúma pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em confronto adiado para 7 de agosto no Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

O próximo passo da entidade é mudar também a 15ª rodada da Série A do Brasileiro para permitir um intervalo para o próximo jogo dos cariocas. Isso porque a tabela inicial tinha previsão de partida com o América-MG no dia 8, um dia depois do possível confronto da Copa do Brasil.