Fluminense x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Bragantino se enfrentam na 19ª rodada do Brasileirão. O duelo será neste domingo (24), às 16 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O tricolor carioca chega de uma vitória por 3 a 2 em cima do Goiás. A equipe é 4ª na tabela com 31 pontos e vai em busca de mais pontos em busca do topo.

Já o Massa Bruta venceu o Fortaleza por 2 a 1. O Bragantino está em 8º na competição, com 27 pontos, e almeja o G-4 do torneio.

ONDE ASSISTIR

Globo e Premire

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Ganso (Nathan); Arias, Matheus Martins (Marrony) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Red Bull Bragantino: Maycon Cleiton (Julio Cesar); Aderlan, Lumónaco, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Miguel; Artur, Sorriso e Gabriel Novaes. Técnico: Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bragantino

Data e hora: 24/07, às 16h.

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)