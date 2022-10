Fluminense x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Botafogo entram em campo neste domingo (23), às 16h de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2022. As duas equipes cariocas vão disputar mais um Clássico Vovô pela elite do futebol brasileiro.

O Fluminense, que será mandante nesta partida, ocupa atualmente a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos conquistados em 32 partidas. A equipe vem de vitória por 3 a 0 sobre o Avaí na última rodada, fora de casa. Já o Botafogo está na 11ª colocação, somando 43 pontos em 32 jogos disputados. Na última rodada da Série A, a equipe perdeu em casa para o Internacional, por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Yago Felipe, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Del Piage, Gabriel Pires e Eduardo; Victor Sá (Jeffinho), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

FLUMINENSE X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/10/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)