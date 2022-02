Fluminense x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vem mais jogão por aí. O Fluminense encara o Botafogo em mais um clássico do Campeonato Carioca 2022. A partida será nesta quinta-feira (10), às 20 horas, no Estádio Nilton Santos (Engenhão). As equipes se enfrentam pela quinta rodada do torneio.

O Flu vem de vitória contra o Flamengo. O jovem Luiz Henrique é um dos destaques da equipe e xodó da torcida. O atacante de 21 anos tem sido decisivo para o time de Abel Braga. O Tricolor é o terceiro da tabela com 9 pontos, acumulando três vitórias e uma derrota.

O Botafogo ainda não perdeu na competição. É líder do Carioca com 10 pontos, somando três vitórias e um empate. O Glorioso venceu o Nova Iguaçu na última rodada. Matheus Nascimento marcou os dois gols da equipe alvinegra e promete dar trabalho ao adversário.

ONDE ASSISTIR

Pelo streaming, é possível acompanhar no Cariocão Play e na Eleven Sports. Na tv fechada, o OneFootball transmite.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Marcos Felipe; Nino, David Braz e Felipe Melo; Samuel Xavier, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Fred. Técnico: Abel Braga.

Botafogo: Gatito Fernandéz; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga e Jonathan Silva (Hugo); Fabinho, Breno, Vitinho e Felipe Ferreira; Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Botafogo

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Data e hora: 10/02, às 20 horas