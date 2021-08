Fluminense x Barcelona de Guayaquil: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Taça Libertadores. O duelo acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para a partida, o técnico Roger Machado não poderá contar com o atacante Caio Paulista e o volante Hudson. Os atletas se recuperam de lesão. Em contrapartida, Gabriel Teixeira, Nino e Luccas Claro retornam ao time titular.

A equipe carioca busca, diante do Barcelona de Guayquil, se recuperar da derrota sofrida no último domingo (8) para o América-MG, por 1 a 0. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 13ª colocação, com 17 pontos. O desempenho na Libertadores, porém, é satisfatório. Confira abaixo.

Estatísticas de Barcelona de Guayaquil e Fluminense na Taça Libertadores

Fluminense

Partidas: 8

Vitórias: 5

Empates: 2

Derrotas: 1

Última partida: Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño (oitavas de final)

Barcelona de Guayaquil

Partidas: 8

Vitórias: 5

Empates: 1

Derrotas: 2

Última partida: Barcelona de Guayaquil 3 x 1 Vélez Sarsfield (oitavas de final)

Provável escalação

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Cazares; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado.

Barcleona de Guayaquil: Burrai; Castillo, León, Riveros e Pineida; Piñatares, Molina, Martínez e Preciado; Damían Díaz e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Ficha técnica

Fluminense x Barcelona de Guayaquil - Quartas de final da Taça Libertadores da América

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12/08/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch