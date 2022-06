Fluminense x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam em jogo da décima rodada do Brasileirão. O duelo será nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanaão, no Rio de Janeiro.

O Flu vem de derrota para o Juventude e está em 13º na tabela e soma 11 pontos. A equipe soma três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O atual campeão brasileiro ocupa a terceira colocação com 16 pontos. Ao todo, são quatro vitórias, quatro empate e apenas uma derrota. Na última rodada, o Galo empatou com o Palmeiras em 0 a 0.

ONDE ASSISTIR

Globo e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense:Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Wellington, André e Ganso; Willian Bigode, Luiz Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho; Eduardo Sasha, Ademir e Hulk. Técnico: Antônio Mohamed.



FICHA TÉCNICA

Fluminense x Atlético-MG

Data e hora: 08/06, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)