Fluminense x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fluminense recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

O confronto colocará novamente Fluminense e Atlético-MG frente a frente. Na última segunda-feira (23), as equipes empataram em 1 a 1, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Marcão reestreou no comando técnico do time carioca.

O duelo da volta está marcado para o dia 15 de setembro (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Palpites

Prováveis escalações

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred. Técnico: Marcão.

Atlético-MG

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho; Savarino, Vargas e Hulk. Técnico: Cuca.

Ficha técnica

Fluminense x Atlético-MG - quartas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26/08/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)