Fluminense x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo neste sábado (11), às 19h, para encarar o Atlético-GO, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto acontece no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor das Laranjeiras vem com moral depois de vencer do Atlético-MG, por 5 a 3, na quarta-feira (8), com dois gols de Germán Cano. Do outro lado, o Atlético-GO também chega para o duelo após a vitória em cima do Avaí por 2 a 1, dentro de casa, na última rodada.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, David Braz, Cris Silva, André, Wellington, Nathan, Luiz Henrique, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon Menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Shaylon (Luiz Fernando ou Churín). Técnico: Jorginho.

Ficha técnica | Fluminense x Atlético-GO

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11/06/2022 (sábado)

Horário: 19h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Daniel Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Alexandre de Jesus (RJ)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (RN)