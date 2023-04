Fluminense x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense entra em campo neste sábado (22), às 16h (horário de Brasília), contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. A partida será no Estádio, Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ).

O Tricolor das Laranjeiras vem empolgado após estrear bem - 3x0 contra o América/MG - e vencer o Strongest/BOL pela Libertadores no meio de semana.

Já o Furacão, também estreou com vitória na Sèrie A (2 a 0 diante do Goiás) e venceu o Atlético Mineiro pela Libertadores no meio de semana.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

Escalação

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Guga); André, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Jhon Árias, John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

ATHLETICO/PR

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho (Fernando); Erick, Fernandinho e Léo Cittadini; Thiago Andrade, Cuello (Canobbio) e Pablo. Técnico: Paulo Turra

Fluminense x Athletico-PR

Estádio: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16:00h (de Brasília), sábado, 22 de abril

Últimos Jogos deste confronto