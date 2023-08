Fluminense x Argentinos Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Argentinos Juniors entram em campo nesta terça-feira (8), às 19h de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida.

O Fluminense terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo D, com dez pontos em seis rodadas. Já o Argentinos Juniors ficou na segunda colocação do Grupo E, somando 11 pontos em seis partidas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Argentinos Juniors: Lanzillotta; Minissale, Di Cesare, Villalba e Bittolo; Cabrera, Redondo, Moyano e Montiel; Gondou e Heredia. Técnico: Gabriel Milito.

FLUMINENSE X ARGENTINOS JUNIORS | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 08/08/2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)